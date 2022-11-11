Resmi Gazete'de bugün (11 Kasım 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6385)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6386)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6387)

–– D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6388)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasında Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6389)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Orta Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6390)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6391)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6392)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6393)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6394)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6395)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6396)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6397)

–– Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6398)

–– Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6399)

–– Türkiye-Gürcistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6400)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6401)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Bulunan Taşınmazın Hazineye Ait Kısmının Bedelsiz Olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6402)

–– Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde Bulunan Taşınmazın Hazineye Ait Kısmının Bedelsiz Olarak Karatay Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6403)

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak “Fen Fakültesi’’ ile “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’’ Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6404)

–– Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6405)

–– Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağıyoncalık, Narmanlı ve Sultanmelik Mahallelerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların (Üzerlerindeki Yapılar Dâhil) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6406)

–– Bursa İli, Karacabey İlçesinde Kurulacak Atares 2 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6407)

–– Bursa İli, Karacabey İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6408)

–– Niğde İli, Çamardı İlçesi, Kavlaktepe Köyünde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6409)

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11376 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri