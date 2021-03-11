Resmi Gazete'de bugün (11 Mart 2021)

Jeotermal ve doğal mineralli sularda idare payı ödeme vadesi değiştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, arama ruhsatı müracaatlarında, Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise il özel idareleri, müracaat alanı hakkında bilgileri en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlık, MAPEG ve diğer bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarından arama ruhsatı talep edilen alanla ilgili ihtiyaç duyulacak görüşleri almak ve mevcut hakları da göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yapacak ve başvurunun uygunluğunu en geç 30 gün içinde değerlendirecek. Bakanlıkça arama ruhsat başvurusunun uygun olmadığının değerlendirilmesi halinde idarece arama ruhsatı verilemeyecek.

Yönetmeliğe eklenen fıkrayla, idare payının alınmasıyla ilgili maddede geçen sayaçlarla ilgili idare gerek gördüğünde resen denetim yapabilecek.

Yönetmelikle ruhsat sahibinin ve/veya sözleşmeler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait işletme ve tesislerin kaynaklarla ilgili bir önceki yılın gayrisafi hasılat bilançosunun idareye verilmesindeki tarih mart ayı sonundan,

Seralar, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında ödeme tarihi haziran sonu

Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının yüzde 1’i tutarında idare payı her yıl Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenecek.

Birim fiyatları

Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak kullanılan ısı enerjisi 1 megawattermal) MWt ve daha az enerji harcayanlarda metreküp birim fiyatı 0,20, 1-5 arasında 0,30, 5-10 arasında 0,4, 10-20 arasında 0,5, 20-30 arasında 0,6, 30-40 arasında 0,7, 40-50 arasında 0,8, 50-60 arasında 0,9, 60-70 arasında 1, 70-100 arasında 1,25, 100 MWt üstünde 1,50 lira olarak belirlendi.

Doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı tesislerde ise 1,5 lira olacak.

Diğer kullanımlarda idare payı ödeme tarihi

Hem kaplıca ve benzeri termal tesisler, kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği tesislerinde hem de doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gazlarda belirlenen tutarda idare payı bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilecek, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte idareye ödenecek.

İdare payının belirlenmesi için hesaplama parametrelerini karşılayacak nitelikteki sayaçlar, akışkanı kullananlar tarafından takılacak.

Yıllık ödenmesi gereken idare payının belirlenmesi için takılacak sayaçlar; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde faaliyete geçirilecek. Sayacın olmadığı söz konusu süre için veya sayaç arızasının haklı sebeplerle giderilemediği durumlarda, ölçülebilen dönemlerin ortalaması alınarak beyan verilecek.

Konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal gibi birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar, idare paylarını, faaliyet alanlarına göre ayrı ayrı ödeyecek. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, idare payı, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenecek.

Sıcaklık ve debinin sağlıklı ölçülemediğinin idare tarafından tespit edildiği tesislerde, bu değerler idarece belirlenecek. Belirlenen değerler tesisin fiilen çalıştığı dönemler göz önünde bulundurularak idare payı hesaplamasında kullanılacak.

Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde, reenjeksiyon (jeotermal ısıtma sistemlerinde ısısı alınmış suyun yer altına tekrar basılması) uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen idare payı yüzde 30 indirimli ödenecek.

Tahsil edilen tutarın beşte biri, idare tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine on iş günü içinde ödenecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları idare payından kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktaracak.

Birim fiyat, jeotermal kökenli gaz idare payı hesaplamalarında ton başına, diğerlerinde metreküp başına olmak üzere 2020 yılı için maksimum 1,5 lira olarak hesaplanacak ve her yıl tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) oranında artırılacak.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesini amaçlayan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, ürünlere ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya teknik düzenleme bulunsa dahi insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda uygulanacak.

Ürün Güvenliği yönetmeliği, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış veya ıslah edilmiş tüm ürünler için geçerli olacak.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, elektronik satışlar ve diğer uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşen satışlar dahil, satış tekniğine bakılmaksızın tüm ürünlere, hizmet esnasında tüketicilere sunulan ürünlere uygulanacak ama tüketiciye hizmet sunanlar tarafından kullanılan veya işletilen ekipmanları kapsamayacak.

Yönetmelik, antika ürün veya kullanımından önce tamir veya ıslah edilmesi gereken ürün olarak tedarik edilen kullanılmış ürünlere, tedarikçinin tedarik ettiği kişiye bu konuda açıkça bilgi vermesi koşuluyla uygulanmayacak.

Ürün güvenliği ve genel ürün güvenliği gereklerine göre, ürünün güvenli olması zorunlu bulunuyor. Kanuna uygun olarak hazırlanan teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.

Daha yüksek bir güvenlik seviyesinin olabilirliği veya piyasada daha düşük riskli ürünlerin varlığı, bir ürünün tehlikeli ürün olduğu anlamına gelmeyecek.

AB menşeli ürünlerin güvenli olduğu kabul edilecek

Karşılıklı tanıma yönetmeliği kapsamında, Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına göre üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün, referans numaraları Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal standartlara uygun ürünün güvenli olduğu kabul edilecek.

Ürüne ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler içermediği durumlarda güvenli kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından ürünün tehlikeli ürün olduğuna dair yeterli gerekçe bulunduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağırılması önlemlerin alınmasını ve yaptırımların uygulanmasını engellemeyecek.

Üreticiler ancak güvenli ürünleri piyasaya arz edebilir veya piyasada bulundurabilecek.

Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik yarın yürürlüğe girer.

Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerle yapılan 14 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Somali, Irak, Gürcistan, Moritanya, Cibuti, Şili, Burundi, Lesoto, Birleşik Krallık, Ürdün ve uluslararası örgütlerle yapılan 14 kanun onaylanarak Resmi Gazete’de yayımladı.

Onaylanan kanunlar şunlar:

“7282 sayılı arabuluculuk sonucunda yapılan milletlerarası sulh anlaşmaları hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, 7283 sayılı Türkiye ile Somali arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notalar, 7284 sayılı Türkiye ile Irak arasında su alanında mutabakat zaptı ve mutabakat zaptında değişiklik yapılmasına dair notalar, 7285 sayılı Türkiye ile Gürcistan arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşması, 7286 sayılı Türkiye ile Moritanya arasında balıkçılık ve deniz ekonomisi alanında iş birliği anlaşması, 7287 sayılı Türkiye ile Cibuti arasında denizcilik anlaşması, 7288 sayılı Türkiye ve Şili arasında hava ulaştırma anlaşması, 7289 sayılı Türkiye ile Burundi arasında askeri çerçeve anlaşması, 7290 sayılı Türkiye ile Lesoto arasında ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması, 7291 sayılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye devletleri arasında yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma ile yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma, 7293 sayılı Türkiye ile Birleşik Krallık arasında kültür merkezlerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetlerine dair anlaşma, 7294 sayılı Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası arasında Ankara girişiminin uygulanmasına ilişkin anlaşma ve 4 Nisan 2016 tarihinde Bonn’da imzalanan anlaşmayı değiştiren protokol, 7295 sayılı yirmi sekizinci taraflar toplantısında üzerinde mutabakata varılan Montreal protokolüne yönelik değişikliğin (Kigali değişikliği-2016), 7296 sayılı Türkiye ile Ürdün arasında gemiadamı belgelerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin protokol.”

Kadına yönelik şiddetle ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’nin kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair 1280 sayılı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 9 Mart 2021 tarihli 56’ncı birleşiminde verildi.

Basın İlân Kurumu toplantılarına Covid-19 düzenlemesi

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, Covid-19 salgını nedeniyle Genel Kurul üyeleri, Genel Kurulun teşekkülünü izleyen ilk iki Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilecekler.

Elektronik ortamda katılımın mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler arasından seçilecek. Komisyon çalışmasıyla ilgili hükümler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karar vermesi halinde uygulanmayacak. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erecek ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Kurul üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin ardından “kabul ediyorum” yahut “reddediyorum” sözleriyle kullanacak. Sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilecek. Komisyonların çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler komisyon toplantısına elektronik ortamda katılabilecek.

Yönetmelikte personelin kendi araçlarıyla yaptıkları görev seyahatleriyle ilgili düzenleme de yapıldı.

ÖİB, çevrim santrali ekipman ve taşınmazlarını satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Gebze Dilovası doğalgaz kombine çevrim santrali, ekipmanlarını ve taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, özelleştirme ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Özelleştirme ihalesi için 1,5 milyon lira geçici teminat belirlendi. İhale için son teklif verme tarihi, 15 Nisan 2021 saat 17.00 olarak belirlendi.

Türk Alman İşadamları Kültür Vakfı dağıldı

Türk Alman İşadamları Kültür Vakfı, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1 Mart 2021 tarihinde kesinleşen 24 Aralık 2020 tarih ve E: 2020/187, K: 2020/337 sayılı kararına istinaden dağıldı.

Dağılma kararıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.