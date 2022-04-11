  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Resmi Gazete'de bugün (11 Nisan 2022)
Takip Et

Resmi Gazete'de bugün (11 Nisan 2022)

11 Nisan 2022 tarihli ve 31806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

COVID-19 normalleşme genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Resmi gazete Haberleri

COVID-19 normalleşme genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Resmi Gazete