Resmi Gazete'de bugün (11 Şubat 2021)

Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere; kamu ihalelerinde fiyat farkı hesabında uygulanacak birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden belirlendi.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girecek tebliğine göre, proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları katsayıları, 2021 Ocak-Haziran sözleşmeleri için 1,000 ile 2001 1. Dönemi (1 Ocak-14 Nisan) sözleşmeleri için 21,797 olmak üzere dönemler itibariyle bu değerler arasında değişiyor.

Tebliğe göre, 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7 Ağustos 2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1’inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunacak.

Türkiye ve Azerbaycan arasında kültür merkezleri kuruluşu hakkındaki anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür merkezlerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetleri hakkında anlaşmanın onaylanmasına uygun bulunduğuna dair 7268 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.

Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas OSB, altyapı yapım işi için ihaleye çıktı

Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, 119,4 hektar alana sahip Bafra (Sera) OSB’ye ait altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Samsun Bafra TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, Yağmursuyu, Atıksu ve Atıksu Paket Arıtma Tesisi İnşaatlarından Müteşekkil Altyapı Yapımı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işinin keşif bedeli 30 milyon 656 bin 610,28 lira olarak belirlendi.

İhale 2 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 8. Kat ihale odasında yapılacak.

ÖİB, Foça Tatil Köyü taşınmazlarını 49 yıllığına özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa mahallesinde bulunan Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 49 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan yatırımcılara duyurusuna göre, geçici teminatı 3 milyon lira, son teklif verme süresi 20 Nisan 2021 olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 30’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda gerçekleştirilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.

AOÇ, otopark alanı, taban alanı, taşınmaz rekreasyon alanı, tarım üretim alanı kiraya verecek

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), mülkiyeti AOÇ’ye ait 2 bin 681 metrekarelik taşınmaz otopark, 35 bin 382 metrekarelik taşınmaz rekreasyon, 35 bin 478 metrekarelik taşınmaz tarımsal üretim alanını kiraya vermek üzere ihaleye çıkardı.

AOÇ’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, kiralama işi açık artırma usulü ile yapılacak. İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya gidilecek.

2 bin 681 metrekarelik alanın 2 bin 618,40 metrekaresi açık, 62,60 metrekaresi kapalı, 35 bin 382 metrekarelik alanın 33 bin 284 metrekaresi açık, 2 bin 98 metrekaresi kapalı (taban alanı), 35 bin 478 metrekarelik alanın 33 bin 539 metrekaresi açık, 1939 metrekaresi kapalı (taban alanı) şeklinde yer alıyor.

Otopark alanı aylık 8 bin 200 TL artı KDV, rekreasyon alanı aylık 59 bin 500 TL artı KDV, tarımsal üretim alanı aylık 22 bin 500 TL artı KDV olarak belirlendi.

Geçici teminat otopark alanı için 29 bin 520 lira, rekreasyon alanı için 214 bin 200 lira, tarımsal üretim alanı için 81 bin lira olacak. Kati teminat ihalede oluşacak her bir kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6’sı olacak.

Otopark alanı ihalesi 22 Şubat 2021’de saat 10.00’da, rekreasyon alanı ihalesi saat 13.30’da, tarımsal üretim alanı ihalesi saat 16.00’da AOÇ Müdürlüğü İdare Binasında yapılacak.