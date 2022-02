Resmi Gazete'de bugün (11 Şubat 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 536)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/5)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/34548 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/1628 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri