Resmi Gazete'de bugün (12 Kasım 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Taşınmazların, Elazığ, Erzurum ve Rize İllerinde Meydana Gelen ve Genel Hayata Etkili Kabul Edilen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Kalıcı Barınma İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4761)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772)

YÖNETMELİKLER

–– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4773)

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4774)

–– Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri