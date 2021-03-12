Resmi Gazete'de bugün (12 Mart 2021)

AB ile düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı neticesinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği kapsamında olup Avrupa Birliğinin ortak bir düzenlemesine tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünleri kapsıyor.

Yetkili kuruluşlar tarafından bir ulusal teknik kurala dayanarak alınan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak piyasaya erişiminin kısıtlanması ya da engellenmesine neden olan idari kararlar da kapsam dahilinde. Bir ulusal kurala dayanan ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak piyasada bulundurulan ürünlerin doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlanması ya da yasaklanmasına neden olan tüm idari işlemler idari karar sayılacak.

Yönetmelik; mahkeme kararlarını, hakem heyetleri ve tahkim kurullarınca alınmış kararları, yasadışı örgütler ya da suç örgütleriyle veya ırkçılık, ayrımcılık ya da yabancı düşmanlığı niteliğindeki suçlarla bağlantılı terim, sembol veya materyale ilişkin bir suçun soruşturması veya kovuşturması sırasında alınan yargı kararlarını kapsamayacak.

Aynı şekilde yönetmelik, kamu alım işlemleri için hazırlanan teknik şartnamelere, resmi dilin kullanılmasına ilişkin yükümlülüklere, silahlara ilişkin düzenlemelere uygulanmayacak.

Yönetmelik ürünlerin serbest dolaşımı ve teknik kuralları, Münferit Vakalarda Karşılıklı Tanıma İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Usullerini, ürünlere ilişkin değerlendirmeleri, ürünün piyasada bulundurulmasının geçici olarak askıya alınmasını, Ulusal Ürün İrtibat Noktasını, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile işbirliğini, Avrupa Birliği mevzuatına uyumu belirliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 2 Mayıs 2012 tarihli Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği de kaldırıldı.

İkinci el eşyanın ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik tebliğine göre, 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’nin üçüncü mükerrer sayısında yayınlanan tebliğe kullanılmış eşya izin belgesi başvuru formu olan Ek-2’yi ekledi ve başvuru formları olan Ek-2A ve Ek-2B yürürlükten kaldırdı.

Tebliği yürürlüğe girdi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB alt yapı yapım işi ihalesi

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan OSB alanına ait, alt yapı yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edecek.

Elmadağ OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, OSB’ye ait yol, açık kanal, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom altyapı şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işini kapsıyor.

Keşif bedeli 36 milyon 561 bin 250 lira olan ihale, 30 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak.

İhale için isteklilerden 1 milyon 96 bin 837,5 lira geçici teminat alınacak.

Malatya Büyükşehirden arsa karşılığı inşaat yapım ihalesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesinde bulunan, taşınmazları üzerine yapılacak Buğday Pazarı ve Şire Pazarı inşaatlarının arsa devri karşılığı inşaat yapım işini kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, ihale, binanın yapım maliyeti ile arsa devri karşılığı verilecek olan yerlerin takdir edilen bedelleri toplamı farkı olan 31 milyon lira muhammen bedel üzerinden yapılacak. İhale için 930 bin lira geçici teminat alınacak.

Proje kapsamında Yaka Mahallesinde bulunan, parsellerde Buğday pazarı için 63 bin 249,13 metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerine 35 bin 469,47 metrekare kapalı alan yaptırılarak 1157 metrekare inşaat imalatları yapılarak mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine bırakılacak. Ayın mahallede bulunan diğer parsellerde Şire pazarı için 142 bin 081,10 metrekare yüzölçümlü taşınmazın üzerine 108 bin 801,61 metrekare kapalı alan ile 10 bin 451,76 metrekare yarı açık pazar yeri yaptırılarak 11 bin 53 metrekare İnşaat imalatı yapılarak mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

İhale, 23 Mart 2021 Salı günü saat 14.30’da, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda düzenlenecek.

Erbakan Gençlik ve Eğitim Vakfı dağıtıldı

Erbakan Gençlik ve Eğitim Vakfı, Trabzon 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12 Şubat 2021 tarihinde kesinleşen 27 Ekim 2020 tarihli ve E: 2020/127 K: 2020/109 sayılı kararına istinaden dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

MAPEG, bir şirkete iki sahada petrol arama ruhsatı verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), İndigo Grup Turizm ve Tic. A.Ş’ye Nevşehir’de iki perol arama ruhsatı verdi.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarına göre, Genel Müdürlük, İndigo Grup’un Nevşehir Uçhisar ilçesi Tekkelli Mahallesinde AR/İND/K/K 32-b pafta nolu 60 bin 247 hektar alan ile aynı mahalledeki Ar/İND/K?K32-c1, c2 pafta nolu 30 bin 202 hektar alanda 5’er yıl petrol arama ruhsatı verilmesini kararlaştırdı.

TP’nin Kırklareli sahasına 3 yıl uzatma

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O’nun Kırklareli ili sınırları içinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/E18-c3-1 pafta nolu petrol işletme ruhsatını sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programını dikkate alarak 14 Mart 2024 tarihine kadar 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verdi.

Geri kalan kanuni süre, şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılacak.

EPDK’nın, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esaslarıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

, Usul ve esaslar, vadeli doğal gaz ürünlerinin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususlar ile Organize Toptan Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde bu usul ve esaslara bırakılan hususları düzenliyor.

Düzenleme, piyasa işletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa katılımcılarının vadeli doğal gaz piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, uzlaştırma, fatura ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları da kapsıyor.

Usul ve esaslara göre, vadeli gaz piyasasında (VGP) işlem yapabilmek için piyasa katılımcısı statüsün haiz olmaları zorunluluğu bulunuyor.

Genel esaslara göre, VGP’de işlemler teslimat dönemi bazında gerçekleştirilecek. Açık olan tüm kontratlar seans süresince sürekli ticaret yöntemine göre işlem görecek. İlgili kontratın kapı kapanış zamanına kadar teklif verilebilecek. Verilen teklifler eşleşmediği sürece güncellenebilecek. Uzlaştırmada uygulanacak fiyatlar, gerçekleştirilen ticari işlemler dikkate alınarak, teslimat dönemini kapsayan güz günleri bazında ve her bir eşleşme için belirlenecek.

Piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler anlık olarak değerlendirilip karşı yöndeki tekliflerle karşılaştırılacak eşleşme kurallarına uygun olması durumunda eşleştirilecek.

Tekliflerin durumu anlık olarak piyasa katılımcıları tarafından sürekli ticaret platformu (STP) ekranları üzerinden görülebilecek.

Teklifler, ayrım gözetilmeksiniz değerlendirilecek.

VGP’de yürütülen faaliyetler, şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yürütülecek.

Eşleşen teklifler piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içinde fiziksel olarak doğal gazın iletim sistemine teslim edilmesi ya da iletim sisteminden teslim alınması yükümlülüğünü doğuracak.

İlgili kontrat işleme kapanmadan önce açık pozisyon kapatıldığında, piyasa katılımcısının fiziksel teslimat zorunluluğu ortadan kalkacak.

Gerçekleşen her bir eşleşmede piyasa işletmecisi, ilgili piyasa katılımcısına karşı kapatacak.