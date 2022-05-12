Resmi Gazete'de bugün (12 Mayıs 2022)
12 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/209)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
YÖNETMELİKLER
–– Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri