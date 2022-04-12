Resmi Gazete'de bugün (12 Nisan 2022)
12 Nisan 2022 tarihli ve 31807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Haliç Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/9, K: 2022/4 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/117, K: 2022/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/19000 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2022 Tarihli ve 2019/16011 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/22743 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 24/12/2021 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2021/4 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri