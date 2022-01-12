Resmi Gazete'de bugün (12 Ocak 2021)
12 Ocak 2021 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5092)
YÖNETMELİK
–– İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)
–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri