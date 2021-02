Resmi Gazete'de bugün (12 Şubat 2021)

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et", "Düşmanının bile insan olduğunu unutma" sözleriyle bütün insanlığı sevgi, saygı, barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli'nin iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımladığını belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri etkileyen düşünceleri Anadolu'da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada, kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir.

İnsanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya çağıran Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini kaydetti. Erdoğan, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ile benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirleneceğini, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağına dikkati çeken Erdoğan, genelgesinde, bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesini istedi.

MAPEG, 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 602 adet maden sahasını ikinci defa ihale edilmek üzere aramalara açacak.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Maden Kanununun 30’uncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra: 21.03.2018-7103/32 madde kapsamında “bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2’nci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, en az 15 gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

Bu sahalar için başvurular, http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 10.00-10.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar: 1 Nisan 2021-3 Mayıs 2021 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek. Bu tarihlerde ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 5 Mayıs 2021 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecek. 1 Nisan 2021-3 Mayıs 2021 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 1 Nisan 2021-3 Mayıs 2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekiyor.

Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

ÖİB, Antalya ve İzmir’deki 2 arsasını satış yoluyla özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya ve İzmir’deki 2 arsasını satış yoluyla özelleştirecek.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan yatırımcılara duyurusuna göre, ihale, Antalya ili Aksu ilçesi Kemerağzı’ndaki 23 bin 328,46 metrekare taşınmaz 5 milyon lira, İzmir ili Çeşme ilçesi Sakarya’daki 5 bin 322,78 metrekare taşınmaz 2,5 milyon lira geçici teminat bedeliyle birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Son teklif verme tarih ve saati Antalya’daki taşınmaz 13 Nisan 2021, İzmir’deki taşınmaz 14 Nisan 2021 tarihinde saat 17.00 olacak.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 30’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 15 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.

Çin menşeli "salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Çin menşeli "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli üretici Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

31 Mayıs 2010 tarihli ve 27597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/16) ile Çin menşeli fancoil ürününün ithalatında CIF bedelin yüzde 34,27’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu. Gerçekleştirilen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, 12 Şubat 2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2) ile bu ürününün ithalatında CIF bedelin yüzde 34,27’si oranında uygulanan önlem değiştirilerek CIF bedelin yüzde 56,50’si oranında uygulanmaya devam ettirilmişti.

Sivil havacılıkta idari para cezaları yüzde 9,11 artırıldı

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 düzeyinde artırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2020 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara bu yıl 1731 lira ila 34 bin 812 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğe göre de izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 18 bin 943 lira ceza uygulanacak.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 18 bin 943 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişilerle, uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 2 bin 841 lira idari para cezası verilecek.

Jeofizik mühendisleri askerlikte üyelerinden aidat almayacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle üyeler, askere gidiş ve dönüşlerini belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulacaklar.

Yönetmelikle, “Oda Genel Kurulu toplantısına katılan delege sayısının; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, TMMOB Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek Onur ve Birlik Denetleme Kurulu aday sayısının iki katından az olamaz” cümlesi toplamından olarak değiştirildi.

Toplantının yapıldığı yıl hariç, önceki yıllara ait aidat borcu olan TMMOB Genel Kurulu Oda delegelerine, Oda Genel Kurulu delegelerine bu harcırah ve yolluk ödenmeyecek.

Mepsan’ın sahibi Mehmet Levent Bulgurcu, Bulgurcu Vakfı’nı kurdu

Mepsan’ın sahibi Mehmet Levent Bulgurcu ile Ayşen Bulgurcu, Berkehan Bulgurcu, Bulgurcu Vakfını (BV) kurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29 Ocak 2021 tarihinde kesinleşen 18 Ocak 2021 tarihli ve E:2020/202 K:2021/7 sayılı kararı tescil edilen vakıf, Türkiye’nin sürdürülebilirliğine fayda sağlayacak yenilikçi ve teknolojik her türlü projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirecek.

Mal varlığı İstanbul ili Pendik ilçesi Dolayoba mahallesindeki taşınmazlar ile 500 bin lira nakit olan vakfın yönetim kurulu, Ayşen Bulgurcu, Berkehan Bulgurcu, Cumhur Osman Ersoy, Cengiz Yönet, Nurşen Geylan’dan oluştu.

Vakfın sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Türk Eğitim Vakfına devredilecek.