Resmî Gazete'de bugün (12 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yönetmelik

– Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



Kurul Kararları



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 12740, 12741, 12742, 12743 Sayılı Kararları

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/4/2024 Tarihli ve E: 2024/67, K: 2024/85 Sayılı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri