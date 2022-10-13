Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2022)
13 Ekim 2022 tarihli ve 31982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2403)
YÖNETMELİK
–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KARARLAR
–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 34, 35, 36, 37, 38, 39)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri