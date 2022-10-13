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Resmi Gazete'de bugün (13 Ekim 2022)

13 Ekim 2022 tarihli ve 31982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 2403)

YÖNETMELİK

–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARARLAR

–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 34, 35, 36, 37, 38, 39)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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