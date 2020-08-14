Resmi Gazete'de bugün (14 Ağustos 2020)

14 Ağustos 2020

16 üniversiteye rektör atandı

Rektör atanan üniversiteler içinde Ankara, Gazi, İTÜ ve ODTÜ de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içlerinde Ankara, Gazi, İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) de bulunduğu 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Beylikdüzü’nde düşen 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar alanı yakınlarında düşen 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan hava aracı kazası araştırma ve inceleme raporu duyurusunda şöyle denildi:

“10 Mart 2017 tarihinde sahibi Eczacıbaşı Havacılık A.Ş, İşleticisi Kuğu Havacılık ve Turizm A.Ş. olan TC-HEZ tescil işaretli Sikorsky S76C++ tipi seri numarası 760717 olan helikopter LTBA-Bozüyük VFR uçuşu için saat 08:16:21 UTC’de kalkışını müteakip saat 08:20:50 UTC’de Beylikdüzü Tüyap Fuar alanı yakınlarında düşerek kazaya sebep olmuştur. Kaza sonucu hava aracında bulunan 2 mürettebat ve 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmiştir.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.”

Kazada, helikopterde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, grubun Rusya’daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus misafirler Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetmişti.

EPDK’dan lisans verme ve lisans iptal etme kararları…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 2, 9, 16, 23 ve 30 Temmuz 2020 tarihli elektrik, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları üretim, tedarik, depolama lisansı verilmesi, lisans iptalleri ile ilgili kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Kuruçayırlılar Enerji İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES”, CGN Enerji Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne “Andoz RES” ve Ekomas Enerji Elektrik Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne “Ekomas Kırklareli Biyokütle”, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) “Ilısu Barajı ve HES” üretim tesisi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) “Bozcaada RES”, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Mudurnu Biyogaz Enerji Santrali”, ADK Enerji Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Tahtalı ADK HES”, Ergün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Özmen-1 GES” projeleri için 49 yıl üretim lisansı verdi.

Üretim lisansı, Gözlü Enerji ve Tarım Anonim Şirketi’ne “Gözlü Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 17 yıl 10 ay 28 gün, Evra Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Evra Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 23 yıl, 6 ay, 28 gün, Greeneco Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Greeneco JES-6” projesi için, 21 yıl, 10 ay, 11 gün, Emirler Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Emirler 1 JES” projesi için, 21 yıl, 1 ay, 29 gün süreli olacak.

EPDK, Arien Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş, Erel Erciyes Tedarik Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, Energi Danmark Anadolu Elektrik Enerjisi Toptan Ticaret Limited Şirketi için 20 yıl süreli tedarik lisansı almasına karar verdi.

Kurul,17 Nisan 2014 tarihli kararıyla Aslan Çimento A. Ş.’ye “Aslan Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için verilen üretim lisansını sona erdirerek, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye “Aslan Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için sona erdirilen üretim lisansının devamı mahiyetinde 41 yıl, 5 ay 23 gün, Bolu Çimento A. Ş.’ye “Bolu Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’ye “Bolu Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi” için sona erdirilen üretim lisansının devamı mahiyetinde 41 yıl, 4 ay, 20 gün süreli üretim lisansı verilmesini kararlaştırdı.

EPDK, 24 Ocak 2013 tarihli kararıyla Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Larhan Reg. ve HES” projesi için verilen üretim lisansını sonlandırılarak, Güntaş Hidroelektrik Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Larhan Reg. ve HES” projesi için, 41 yıl, 6 ay, 1 gün, Karadeniz Elektrik Üretim Sanayi Anonim Şirketi’ne 31 Ağustos 2006 tarihinde verilen "Uzundere I Regülatörü ve HES" üretim tesisi için üretim lisansı sona erdirilerek Karadeniz HES Elektrik Anonim Şirketi’ne "Uzundere I Regülatörü ve HES" üretim tesisi için, 35 yıl 1 ay 1 gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 9 Temmuz 2020 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Grup Global Petrol Taşımacılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 15 yıl süreyle İhrakiye Teslimi Lisansı verilmesini kararlaştırdı.

EPDK 23 Temmuz 2020 tarihli kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Likitgaz Dağıtım ve Endüstri Anonim Şirketi’ne Hatay Dörtyol, Trabzon Vakfıkebir, Adana Merkez, Eskişehir Merkez, Konya Selçuklu, Zonguldak Gökçebey, İzmir Bornova, Aydın Efeler, Antalya Merkez, Diyarbakır Merkez, Kırıkkale Hacılar, İzmir Aliağa, Bursa Merkez, Gaziantep Şahinbey’deki birer deposuna, Kocaeli Körfez’deki 2 deposuna, 15 yıl süreli LPG depolama lisansı verdi.

Kurul, 23 Temmuz 2020 tarihli kararıyla, Oralgaz Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 1, Milangaz Lpg Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 16 LPG Depolama Lisansını sona erdirdi.

AYM, işe iade davasının esası incelenmeden reddedilmesinde 2 başvurucuyu haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle iş akdine son verilmesi üzerine açtığı işe iade davasının esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 14 Haziran 2017’de Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunan Emir Arda Büyük ile aynı gerekçeyle 1 Ağustos 2018’de Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunan Berin Baran Eker’i haklı buldu.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarına göre, Anayasa Mahkemesi, her iki başvurucun da Anayasanın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin Anayasanın 36’ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Emir Arda Büyük için Aydın I. İş Mahkemesine, Berin Baran Eker için Diyarbakır 3. İş Mahkemesine gönderilmesine, başvurucuların tazminat talebinin reddine, yargılama giderlerinin başvuruculara ödenmesine oybirliğiyle karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka Anayasa Mahkemesi kararıyla, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin CA başvurusunda, Anayasanın 20’nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından koruma amaçlı imar plan kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş sit alanları için hazırlanan her ölçekte plan, koruma amaçlı imar planı olarak kabul edilecek.

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

İl ve ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği özel ve resmî eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, planlı, programlı, bilimsel esaslara dayalı olarak sunulan profesyonel bir hizmet olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim sürecinin bütünlüğü içinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulacak. Öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet edecek. Tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşımı esas alacak. Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları ile okulun imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanacak, uygulanacak ve değerlendirilecek. Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içinde hesap verebilir bir yaklaşımla ve Bakanlıkça hazırlanan etik yönerge doğrultusunda yürütülecek.

Programın tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecek.

Yönetmelikle, 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Meteoroloji Teftiş Kurulu Başkanlığı atamada müfettişlik süresi 10 yıldan 5 yıla indirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, Teftiş Kurulu Başkanlığa atanmak için Teftiş Kurulunda, Başbakanlık veya Bakanlıklarda müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az 5 yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atama yapılacak.

Değişiklikten önce Başkanlığa, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılacağına ilişkin hüküm vardı.

Maden Mühendisleri Odası Yönetmeliğinde oda genel kuruluna düzenleme…

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin Oda Genel Kurulu maddesinde yapılan değişiklikle Oda Genel Kurulunun, toplam üye sayısının yüzde 5'i oranında, doğal delegeler dahil olmak üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca yapılacak seçimlerle üyesi sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşacak.

Şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına ve üye sayısı oranına bağlı olarak yapılacak.

Değişiklikten önce, 1000 kişi sınırı, doğal delege, Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ibareleri bulunmuyordu.

Yine Yönetmeliğin Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileriyle ilgili maddesinde yer alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde 5’i oranında” ibaresi Oda Genel Kurulu ile ilgili maddedeki belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda şeklinde değiştirildi.

Ticaret Bakanlığından Mersin Serbest Bölgede taşınmaz kullanım duyurusu

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan, 3 bin 588 metrekarelik parselde bulunan 1200+1006 metrekarelik 2+asma katlı üstyapıyı 497 bin 483 dolar muhammen bedel üzerinden kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla ruhsat süresi ve ruhsatta belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla yatırımcıların kullanımına vermek üzere duyuruya çıktı.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, başvuru için gerekli bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecek ve başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne 14 Eylül 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden 25,9 milyon liralık taşınmaz ihalesi…

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İli Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait toplam 23 bin 503,25 metrekarelik taşınmazın mülkiyetini ihaleyle satacak.

Belediyenin Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihalesi yapılacak taşınmaz için 25 milyon 853 bin 575 lira muhammen bedel tespit edildi.

İhale, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14.30’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binasında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas OSB elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

OSB’nin Müteşebbis Heyet Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, keşif bedeli 2020 TEDAŞ birim fiyatı ile 32 milyon 414 bin lira olan ihale, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında, 1 Eylül 2020 saat: 10.00’da yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 63 meskeni 34,2 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya Mühye’deki 63 meskeni, toplam 34 milyon 229 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, muhammen bedelleri 394 bin lira ile 1 milyon 19 bin lira arasında değişen 63 dairenin ihalesi 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.05-15.50, 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00-15.40, 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00-15.35 arasında peşin olarak tek tek satılacak.

Artırma ve ihale; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümenince yapılacak.

Teklif mektupları, ihale günlerinde saat 12.00’ye kadar, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecek.