Resmi Gazete'de bugün (14 Aralık 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/12/2021 Tarihli ve 10606, 10607, 10610, 10612 ve 10613 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/12/2021 Tarihli ve 9975 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/11/2021 Tarihli ve E: 2021/24, K: 2021/79 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/11/2021 Tarihli ve E: 2021/4, K: 2021/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2021 Tarihli ve 2021/6664 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/16033 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 22/10/2021 Tarihli ve E: 2019/3, K: 2021/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri