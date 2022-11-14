Resmi Gazete'de bugün (14 Kasım 2022)
14 Kasım 2022 tarihli ve 32013 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri