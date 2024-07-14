Resmî Gazete'de bugün (14 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

– Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Gedik Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Gedik Üniversitesi Malzeme-Metalurji Teknolojileri İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karar

– 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri