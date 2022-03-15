Resmi Gazete'de bugün (15 Mart 2022)
15 Mart 2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)
YÖNETMELİKLER
–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri