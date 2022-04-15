Resmi Gazete'de bugün (15 Nisan 2022)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/11)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/04/2022 Tarihli ve 10929 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2022/18, K: 2022/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/34, K: 2022/21 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri