Resmi Gazete'de bugün (15 Şubat 2021)

Adana Büyükşehir Belediyesinden toptan ekmek satışı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ekmek Fabrikalarında üretilen ekmek ve ekmek çeşitlerini kapalı teklif usulüyle toptan satmak için ihaleye çıktı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, tahmini bedeli 45 milyon 711 bin 640 lira, geçici teminatı 1 milyon 371 bin 350 lira olarak belirlenen ihale 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İsteklilerin teklif mektuplarını 3 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekiyor.

Darphane 16 işçi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul Cevizli Kartal’da bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 11’i baskıcı (plastik), 5’i matbaa işçisi olmak üzere 16 kamu işçisi alımı yapacak.

Darphanenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Noter kura çekimi 15 Mart 2021 günü saat 14.00’te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacak.