Resmi Gazete'de bugün (15 Şubat 2021)
15 Şubat 2021 tarihli ve 31751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
DÜZELTME: 12/2/2022 Tarihli ve 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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