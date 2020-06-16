Resmi Gazete'de bugün (16 Haziran 2020)

16 Haziran 2020

5 ilin emniyet müdürü değişti…

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Emniyet Müdürlüğüne Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal Taşçı getirildi.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Türkay Dalan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut Tuncer, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Handan Karakoç atandı.

Sağlık Bakanlığına 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak…

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak personelin, 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe, 606'sı sağlık teknikeri, 8’i diyetisyen, 8’i fizyoterapist, 8’i psikolog, 8’i ise sosyal çalışmacı olacak.

Diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, 60 ebe, 1929 hemşire lisans mezunlarından, 373 hemşire ortaöğretim, teknikerler önlisans mezunları arasından alınacak.

Teknikerlerin 228’i tıbbi sekreter, 175’i röntgen, 100’ü anestezi, 48’i laboratuvar, 24’ü eczane, 17’si diyaliz, 14’e patolojik anatomi branşlarından atanacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS2020/8 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar başvurularını, 16-22 Haziran tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini, söz konusu personelin İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edileceğini bildirmişti.

TÜBİTAK, 23 uzman, 2 teknisyen alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Ankara’daki TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 23 uzman yardımcısı/uzman, 2 teknisyen/uzman teknisyen alacak.

Kurumun, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, son başvuru tarihi 7 Temmuz olan personel alımında, başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

22 fakülte ve enstitü kuruldu, 26 fakülte, enstitü, yüksekokul kapatıldı

Somali’ye Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Cumhurbaşkanının, 19 üniversiteye bağlı 22 fakülte ve enstitü kurulması, 15 üniversiteye bağlı 26 fakülte, enstitü, yüksekokulun kapatılmasıyla ilgili kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Artvin Çoruh, Bartın, Çanakkale Onsekiz Mart, Hakkari, İstanbul Kent, İstanbul Rumeli, İzmir İleri teknoloji, Yaşar üniversitelerine bağlı lisanüstü eğitim enstitüleri, Atatürk Üniversitesine bağlık Uygulamalı Bilimler, Bandırma Onyedi Eylül ve Malatya Turgut Özal üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri, Başkent Üniversitesine bağlı Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Haliç, İstanbul Rumeli, Toros üniversitelerine bağlık sağlık bilimleri fakülteleri, İstanbul Sabahattin Zaim, Muş Alparslan, Yozgat Bozok üniversitelerine bağlı spor bilimleri fakülteleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Adana ve Erzurum tıp fakülteleri, Yozgat Bozok Üniversitesine bağlık Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Artvin Çoruh Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Atatürk Üniversitesine bağlı Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, Bartın Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Düzce Üniversitesine bağlı Teknoloji Fakültesi, Haliç Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hakkari Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Sağlık ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İstanbul Rumeli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş Alparslan Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Toros Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Yaşar Üniversitesine bağlı Fen ile Sosyal Bilimler enstitüleri ve Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

Somali’ye Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Somali’nin başkenti Mogadişu’da Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı KKTC'de akademik birim ile kurulması kararlaştırıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar ile Mimarlık fakülteleri, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi adı altında birleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ali Fuat Paşa Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

Türk Hava Kurumunun deri satış ihaleleri…

Türk Hava Kurumu şubeleri tarafından 2020 yılı Kurban Bayramında toplanacak olan deri ve bağırsakların satış ihaleleri, 22, 23, 24, 26, 30 Haziran, 1, 2, 3 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına öre, ihaleler, Adana, Denizli ve Çorlu şubelerinde 22 Haziran, Bursa (Yıldırım), Samsun şubelerinde 23 Haziran, Konya, Şehitkâmil, Muğla şubelerinde 24 Haziran, Antalya, İzmir, Malatya şubelerinde 26 Haziran, Çanakkale, Darıca şubelerinde 30 Haziran, Kayseri Şubesinde 1 Temmuz, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir şubelerinde 2 Temmuz, Ankara (Etimesgut), Diyarbakır, Trabzon, Van şubelerinde 3 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

İhale şartnamesi şubelerden veya www.thk.gov.tr adresinin ihaleler kısmından temin edilebilecek.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan sit kararları

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Antalya İli Alanya İlçesi Alanya Kalesindeki geleneksel yapıyı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı, Burdur İli Karamanlı İlçesi Harmankaya (Manca) Köyü ile Burdur İli Çavdır İlçesi Bayır Mahallesi Eşek Tepesi mevkiindeki tümülüsleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Burdur İli Bucak İlçesi Çamlık Köyü Sahil Mahallesindeki seramik kalıntısı ve yıkılmış yapıların III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil etti.

Bölge Kurulunun kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.