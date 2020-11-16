Resmi Gazete'de bugün (16 Kasım 2020)

Söke Belediyesinden 21,8 milyon liralık taşınmaz ihalesi



Aydın İli Söke Belediyesi 21,8 milyon lira muhammen bedelli 3 taşınmazını kapalı teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre Akçakonak mahallesindeki 89 bin 978,06 metrekare tarla 15,3 milyon lira, Yenidoğan mahallesindeki 1440,32 metrekarelik arsa 3 milyon lira, Yenicami mahallesindeki 2 bin 85,65 metrekarelik ev, gazhane ve trafo binasının 49/96’lık payı ise 3,5 milyon lira muhammen bedelle satış ihalesi yapılacak.

İhale, Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 1 Aralık 2020 Salı günü komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.



Darphane işçi alacak



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal’da bulunan işyerlerinde çalıştırılmak üzere 13 kamu işçisi alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, işe alınacaklar, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Noter kura çekimi 7 Aralık 2020 günü saat 14.00’de Genel Müdürlükte gerçekleştirilecek. Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.



ÖSYM sözleşmeli personel alacak



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 15 sözleşmeli personel alacak.

ÖSYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınav, Ankara’da ÖSYM’de yapılacak. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak.

Sınava, 1 Aralık 2020 tarihine kadar, Başkanlığın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edilecek.