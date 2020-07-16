Resmi Gazete'de bugün (16 Temmuz 2020)

16 Temmuz 2020

Özel fon mal varlıklarının yönetimi tek hazine kapsamına alındı…

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Özel Fon Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Usul ve esasları belirleyen yönetmeliğe göre, özel fon varlığı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilecek ve nemalandırılacak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu geçici 3’üncü maddesinde düzenlenen, 18 Aralık 1999 tarihinden önce, SPK tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan Özel Fon’un mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Yatırımcı Tanzim Merkezi Yönetim Kurulu Başkan yetkili olacak.

Özel Fondan Kanunun geçici 3’üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak.

Yönetim Kuruluna, Özel Fon mal varlığı hakkında yılda bir kez rapor sunulacak.

Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, Yatırımcı Tanzim Merkezi varlığından ayrı olarak izlenecek.

6 Aralık 2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte özel fonun gelirleri, mal varlığının yönetimi, mal varlığından yapılacak ödemeler, mal varlığının nemalandırılması, mevduatın nemalandırılması, devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) nemalandırılması, özel fon mal varlığı getirisinin hesaplanması, özel fon mal varlığının izlenmesi ve mutabakat, mal varlığı hakkında bilgilendirme, muhasebe, hesap ve işlemleriyle ilgili düzenlemeler bulunuyordu.

Mevduatın nemalandırılmasında, Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak mevduat olarak değerlendirilecek tutarlar için, çalışılan bankalar ile görüşülerek vade ve faiz oranları alınıyordu.

Vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamayacağı, vadeli mevduat faiz oranına ilişkin gösterge faiz oranı hesaplaması Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemeleri dikkate alınarak yapılacağı, vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemelerinin esas alınacağı hükmü bulunuyordu.

Büyük mevduat ve DİBS dönüşleri haricinde, gün sonunda hesaba gelen tutarlar ile kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere tutulan meblağ, günlük mevduat veya ters repoda değerlendirilebiliyordu.

Üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

-Ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımı yapılacak, proje değerlendirmesi için uzman çalıştırılacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin amaç ve kapsam maddesine “ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması,” ibaresi eklenirken, yönetmeliğin tanımlar ve kısaltmalarla ilgili 3’üncü maddesinde yer alan “teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi” ile “yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında” ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu görev tanımı değiştirildi. Komisyonun görev alanı, bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek olarak yeniden belirlendi.

Yönetmeliğe, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde 30’unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkıyla ilgili kaynak aktarımı, Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakem olan proje değerlendirmesi yapacak uzman, Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişi olan komisyon başkanı ve rektörü tanımlayan üst yönetici tanımları eklendi.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına” ibaresi “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS’te duyurulan yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak,” ibaresi eklendi.

Uzmanlara ödenecek ücret

Bilimsel araştırma projelerinin kabulü öncesinde, proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmana, proje bazında 10 bin gösterge rakamının görevlendirmenin yapıldığı tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak belirlenen tutarda ücret ödenecek. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı, bir takvim yılında altıyı geçemeyecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Yönetmelikteki “rektör” ibareleri “üst yönetici” olarak, “görevlendireceği rektör yardımcısı” ibaresi “yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı” şeklinde değiştirildi.

Tez projeleri hariç, bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içinde tamamlanacak. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilecek.

DMO, 500 bin adet N95 maske satın alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 500 bin adet N95 maskeyi açık teklif usulüyle iç piyasadan satın alacak.

DMO’nun Resmi Gazete’te yayımlanan ilanına göre, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürecekler. Teklifler, 24 Temmuz 2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar DMO’nun 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler, Ofisin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak.

Maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Mersin İli sınırları içinde bulunan ER: 3000561 sayılı 168,94 hektarlık IV. Grup kuvars kumu maden sahasını, Hakkari İli sınırları içinde bulunan ER: 3395970 sayılı 45 bin 438,31 hektarlık IV. Grup kurşun-çinko maden sahası ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

Sahalara ilişkin bilgiler 16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30-14.00 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacak.

İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

MAPEG, bir adet 4. grup küçük maden sahasını da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihaleye çıkardı.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sahanın ihalesi 20 Ağustos 2020’de saat 14.00’te yapılacak.

Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13.30-14.00 saatleri arasında MAPEG’nin Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan verilecek.

İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi halinde, ihale kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Kapadokya alan başkanlığı satın alma ve ihale yönetmeliği…

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, Başkanlığın, Kapadokya Alan Başkanlığına ilişkin faaliyetleri içinde olmayan, Başkanlığın idari ihtiyaçları ile ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işleri Yönetmelik kapsamında olmayacak.

Başkanlığın yapacağı ve yaklaşık maliyeti katma değer vergisi hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar mal ve hizmet alımları, yapım işleri ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüyle yapılabilecek.

Yönetmelikte yer alan parasal limitler, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Başkanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğiyle güncellenecek.

Başkanlıkça ilk ön yeterlik listesi Resmî Gazete’de yayımlanıncaya kadar belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için parasal limitler aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 sürekli işçi alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 77 sürekli işçi alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sürekli işçi alımı İş-Kur aracılığı ve kurayla yapılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 20 Temmuz 2020–24 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilecek.

Kura çekimi, 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00’da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/beunedu adresinden canlı olarak yayımlanacak.