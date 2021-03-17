Resmi Gazete'de bugün (17 Mart 2021)

Ticaret Bakanlığı "dış ticaret sermaye şirketi" listesine 7 firma dahil etti

Ticaret Bakanlığı, 4 Mart 2021 tarihinde yayımladığı "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdiği 63 firmalık listeyi düzeltti ve listeden çıkardığı 5 firma ile listede olmayan 2 firmayı yeniden listeye dahil etti.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 4 Mart 2021’de listeden çıkarılan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Sampa Otomotv San. ve Tic. A.Ş’yi listeye dahil etti. Bakanlık ayrıca Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaplan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş’yi listeye aldı. Böylece 63 şirketlik liste 70’e çıkmış oldu.

Listeden çıkarılan, Taypa Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş, Yaşar Dış Ticaret A.Ş, Zeryağ San. ve Tic. A.Ş ise bu kararla da listeye dahil edilmedi.

Dış ticaret sermaye şirketi" statüsü yıllık 100 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren şirketlere başvurmaları halinde veriliyor.

Ticaret Bakanlığı, 2 firmayla ilgili süreli men kararı

Ticaret Bakanlığı, Global Grup Survey Danışmanlık Ltd. Şti. Ile ST Gözetim ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. A.Ş’ye birer ay süreyle uluslararası gözetim şirketi faaliyetinden men etti.

Bakanlığın, Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/28) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2 firmaya yönelik süreli men kararı tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları için verildi.

Tebliğ 15 gün sonra yürürlüğe girecek.