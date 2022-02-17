Resmi Gazete'de bugün (17 Şubat 2022)
17 Şubat 2022 tarihli ve 31753 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2018/21459 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2020/14339 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri