Resmî Gazete'de bugün (17 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Milletlerarası Andlaşma

– 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8729)



Cumhurbaşkanı Kararları



– Karabük İli, Merkez İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karabük Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8730)

– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Ekli Listede Belirtilen Orman Havacılık İşletme Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8731)

– Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8732)

– 154 kV KOSKİ GES TM (Alibeyhöyüğü-Alakova) Brş.N. Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8733)

– 154 kV Karacadağ OSB-Diyarbakır-4 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8734)

– 154 kV Şule RES TM-Şarkikaraağaç TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8735)

– 154 kV Diyarbakır 4-Diyarbakır 1 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8736)

Yönetmelikler

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8737)

– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



Tebliğler



– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/19)

– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.f)



Kurul Kararı



– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 10935 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2020/11509 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri