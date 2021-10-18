Resmi Gazete'de bugün (18 Ekim 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2021 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri