Resmi Gazete'de bugün (18 Haziran 2020)
18 Haziran 2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete
Kanunlar
- Çarşı ve mahalle bekçileri kanunu
Yönetmelikler
- Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Radyasyon acil durumlarının yönetimine dair yönetmelik
- Yükseköğretim kurumları döner sermaye işletmelerinin kurulmasına ilişkin yönetmelik
Tebliğler
- İşkolu tespit kararları
- Gümrük genel tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)değişiklik yapılmasına dair tebliğ
- Gümrük genel tebliğinde (Transit Rejimi)değişiklik yapılmasına dair tebliğ