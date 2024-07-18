Resmî Gazete'de bugün (18 Temmuz 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yasama Bölümü

TBMM Kararları

1417 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1418 Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1419 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

– Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Doç. Dr. Metin KIRATLI’nın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2024/209)

Atama Kararları

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220)

Yönetmelik

– Yazma Eser Kütüphanelerinin Görevleri ve Yazma Eser Kütüphanelerinden Yararlanma Yönetmeliği

Tebliğ

– Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/14)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/12216 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/13187 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2024 Tarihli ve 2020/14764 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri