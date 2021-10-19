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Resmi Gazete'de bugün (19 Ekim 2021)

19 Ekim 2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 532)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/10/2021 Tarihli ve 10492 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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