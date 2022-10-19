Resmi Gazete'de bugün (19 Ekim 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 111)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Ek-1 Sayılı Listede Yer Alan Bazı Kişi ve Kuruluşlara Ait Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6220)

–– Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6221)

–– Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Ayvalı ve Akdeğirmen Köyleri Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgileri Gösterilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Afyonkarahisar Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Sinanpaşa Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6222)

–– Ekli Liste ile Haritalarda Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6223)

–– “Çiftlikköy GIS İrtibatları Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6224)

–– Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Kurulacak Greeneco JES-3 Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6225)

–– Denizli İli, Sarayköy İlçesinde Kurulacak Greeneco JES-7 Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan ve Bulundukları Yer ile Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6226)

–– Sinop İlinde Tesis Edilecek Hamsi Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Gerze İlçesi, Kirençukuru Köyünde Bulunan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6227)

–– Şanlıurfa İli, Birecik Organize Sanayi Bölgesine Doğal Gaz Arzı İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6228)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6229)

–– Gümüşhane Üniversitesi Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2019/25727 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri