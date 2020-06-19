Resmi Gazete'de bugün (19 Haziran 2020)
19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete
Atama kararları
- Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları
Yönetmelikler
- Tapu ve kadastro uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşınır mal yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
- Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği
- Yükseköğretim kurumlarında ortak uygulama ve araştırma merkezleri yönetmeliği
- Amasya Üniversitesi teknoloji transfer ofisi uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği
Tebliğ
- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulama esasları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
Anayasa Mahkemesi kararları
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları (