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Resmi Gazete'de bugün (19 Haziran 2020)

19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete'de bugün (19 Haziran 2020)
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Atama kararları

- Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları

Yönetmelikler

- Tapu ve kadastro uzmanlığı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşınır mal yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

- Elektrik piyasası tarifeler yönetmeliği

- Yükseköğretim kurumlarında ortak uygulama ve araştırma merkezleri yönetmeliği

- Amasya Üniversitesi teknoloji transfer ofisi uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliği

Tebliğ

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulama esasları tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

Anayasa Mahkemesi kararları

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları (

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