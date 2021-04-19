Resmi Gazete'de bugün (19 Nisan 2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşletme Müdürlüğü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri