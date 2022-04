Resmi Gazete'de bugün (19 Nisan 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5422)

–– Polonya Cumhuriyeti’nin Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5423)

–– Aydın İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5424)

–– Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5425)

–– Ekli Listede İsimleri Belirtilen Turizm Merkezlerinin Sınırları Gösterildiği Şekilde Tespit ve İlan Edilmesi, Antalya Manavgat Oymapınar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin İptal Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5426)

–– Muğla İli, Ortaca ve Dalaman İlçeleri Sınırları İçerisinde İlan Edilen Ortaca-Sarıgerme-Dalaman Kesin Korunacak Hassas Alanın Sınırlarının Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5427)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5428)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5429)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)

–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5432)

–– İş Teftişi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5433)

YÖNETMELİKLER

–– İş Teftişi Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5434)

–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Kuruluşuna Dâhil Olan Kurumların Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66)

–– Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2022/7)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/96, K: 2022/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2018/4453 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2022 Tarihli ve 2018/11988 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri