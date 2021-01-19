Resmi Gazete'de bugün (19 Ocak 2021)

Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri Pinterest, Twitter ile Twitter’ın Periscope/Scobe sosyal ağına reklam yasağı geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye'den reklam alamayacağını bildirdi.

Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan reklam yasağının, Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak" ifadelerini kullandı.

Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayan Sayan, ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini bildirdi.

Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür eden Sayan, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol.

Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Azerbaycanla tercihli ticaret anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakü’de 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşma ile peynir türleri, erik, siyah çay, beyaz şeker, hıyar, kornişon, elma püresi, kayısı püresi, fındık püresi, erik püresi, tatlılar gibi bazı ürünlerde tarifelerin indirilmesi veya kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılmasını, taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, taraflar arasında elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması, ticaretin sürdürülebilir büyümesi için öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Anlaşma ile taraflar birbirlerine en çok kayırılan ülke muamelesi gösterecekler.

Yapı denetiminde teminat bedelleri yüzde 25,15 artırıldı

Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32’inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık artışı olan yüzde 25,15 oranında artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, bakanlıktan izin belgesi almak isteyen yapı denetim kuruluşlarından alınan 385 bin 79,10 lira tutarındaki teminat, 481 bin 926,49 liraya laboratuvar kuruluşlarından alınan ise 125 bin liradan 156 bin 437,50 liraya çıkarıldı.

Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay, sözlü sınavla 11’i büro personeli, 1’i okul öncesi öğretmeni, 1’i çocuk gelişimcisi, 5’i teknisyen olmak üzere 18 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istekliler, 20 Ocak-3 Şubat (mesai saati bitimi) tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

Gebze GİS Trafo Merkezi ihalesinde teklif açılış tarihi ertelendi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) 5 Aralık 2020 tarihli ve 31325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze GIS 400/33 kV Trafo Merkezi ihalesinin açılış tarihi 20 Ocak 2021’den 24 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

TEİAŞ’ın Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanına göre, tekliflerin idareye teslimi ve teklif sahiplerinin belirlenmiş temsilcilerinin ve teklif açılışında bulunmak isteyen herkesin huzurunda yapılacak açılışın tarih ve saati 20 Ocak 2021 saat 14.00’ten 24 Şubat 2021 saat 14.00’eötelendi.

Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi – Ek Finansman kapsamında sağlanan kredi ile yapılacak proje, trafo merkezinin tesisi ve malların Temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve garanti süresinin bitiminden sonra, 5 yıllık tamir işleri tesis/yapım ve devreye alma işlemini içeriyor. Kapalı teklif verme usulüyle yapılacak ihalenin teminat tutarı 300 bin avro ya da muadili döviz kuru olarak belirlenmişti.

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi

Teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için de tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.

Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1134 lira ve 782 lira düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi. Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu indirim oranını yeniden belirleme ve söz konusu tarihten önce indirim uygulamasını kaldırma yetkisine sahip olacak.

Tebliğin yayımlanmasından önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak.

1 Ocak 2021'den itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.

Üniversitelere bağlı sağlık personeline Kasım ve Aralık için ek ödeme

Üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan sağlık personeline de Kasım ve Aralık ayları için ek ödeme yapılacak.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve/veya personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkralarında belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında Kasım ve Aralık aylarında ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik, 12 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi 50 personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 30 personel, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla 20 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 3 tekniker, 3 teknisyen, 5 büro personeli, 5 hemşire, 2 laborant, 9 sağlık teknikeri, 3 röntgen teknisyeni, 12 temizlik, 8 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Personel adaylarının, başvurularını 15 gün içinde, Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına Üniversite web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekiyor.

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler üniversitenin web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecek.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18 Ocak-22 Ocak 2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklar.

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura çekimi işleminin 1 Şubat 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10.30’da Üniversitenin Konferans salonunda yapılması planlanıyor. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak.