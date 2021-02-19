Resmi Gazete'de bugün (19 Şubat 2021)

Kısa çalışma ödeneği süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanının, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

Akaryakıtta, ÖTV’ye tabi olmayan malların imalatında kullanımı ve tesliminde ÖTV sıfıra indirildi

Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilen akaryakıtın, üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ve rafineriler ile petrokimya tesisleri arasındaki tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı sıfıra düşürüldü.

Sıfıra indirilmeden önce (I) sayılı listedeki bazı akaryakıt türlerinde litrede 98 oktan kurşunsuz benzinde 2,4985, motorinde 1,7945, kükürt oranı yüzde 0,01’i geçmeyen kalorifer yakıtı ve fuel oillerde 0,4760, propan ve bütanda 1,7780, doğal gazda motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlarda 0,8599, diğerlerinde 0,0230 ÖTV uygulanıyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) verilen "rafinerici lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan rafinerilerde veya "işleme lisansı" kapsamında üretim faaliyetlerinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli "(I) sayılı liste"deki malların (akaryakıt ve yakıtlar), üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

Uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği karar, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlerde 8 ülkeye yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini belirledi

Ticaret Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin uygulamada olan dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini ilan etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde bazı ürünlerde bu yılın ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsıyor.

Buna göre, Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam, Sri Lanka, Güney Kore, Tayland ve Hindistan menşeli bazı ürünlerle ilgili yılın ikinci yarısında dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri belli oldu.

Nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde ürünlere göre söz konusu önlemler, 1 Temmuz 2021 ile 21 Aralık 2021 arasında sona erecek.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlem alınan eşyalar arasında bazı kompresörlü üniteler, çerçevesiz cam aynalar, bebek arabaları, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan lastikler, bazı tekerlek çeşitleri, bazı iplikler, menteşeler ve bazı askılıklar da bulunuyor.

Erzurum Palandöken’de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Tuzcu mahallesindeki 100,58 hektarlık bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Tuzcu Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Erzurum'un Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi'nde yer alan bazı alanlar, 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 73'üncü maddesi gereğince kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazine'ye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararda, ilan edilen yerlerin, kroki, sınır ve koordinatlarına yer verildi.

Islah amaçlı projeleri, ZMO’dan sertifika almamış ziraat mühendislerince de hazırlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğinden önce ıslah amaçlı projelerde, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından düzenlenen eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanıyordu. Ardından Toprak Koruma Kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağına karar veriliyor, uygulanıp uygulanmadığının takibi ve denetimi valilikler tarafından yapılıyor.

“Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanır” cümlesindeki “ve” kelimesi “veya” kelimesine çevrilince, ZMO’nun düzenlediği eğitim sonucu sertifika almış olma zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde; sahiplerince arazi özelliklerinin iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak kabul edilmeyip, ıslah amaçlı hazırlanan projeler olarak değerlendiriliyor.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında Avro artışına sınırlama kararı

Cumhurbaşkanının, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara eklenen geçici üçüncü maddeyle, belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 Avro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemeyecek.

Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanacak ve Avro değerini ilan edecek. İlan edilen Avro değeri, komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili olacak.

Karara, “Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Ancak,” ibaresi eklendi. Aynı paragrafta yer alan “standart işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı haricinde gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin” ibaresi eklenmesi yapıldı. Aynı paragrafın sonuna “Bakanlık işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirlemeye yetkilidir” cümlesi dahil edildi.

Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde standart işlenmemiş kıymetli madenlerin yolcu beraberinde yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.