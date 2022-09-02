Resmi Gazete'de bugün (2 Eylül 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5993)

–– İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesinde Bulunan 1244, 1245, 1255, 1256, 1257, 1261, 1262, 1263, 1264, 2452, 2454 ve 2457 Numaralı Parsellerin, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Diğer Hizmet Birimleri İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması Amacıyla Ticaret Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5994)

–– İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5995)

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5996)

–– Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5997)

YÖNETMELİKLER

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Askeri Birliklerinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi Vesair Her Türlü Giderlerinin Tutarı ile Satın Alma İşlerinin Şekli ve Ödeme Biçimleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5998)

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 10318 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/09/2022 Tarihli ve 10319 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/41543 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/1665 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/40353 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2018/33605 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri