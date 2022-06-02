Resmi Gazete'de bugün (2 Haziran 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 99)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 100)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5622)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5623)

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

–– Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan KUŞ’un Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2022/221)

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar (No: 1980)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/222, 223, 224, 225)

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 6, 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri