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Resmi Gazete'de bugün (2 Kasım 2021)

2 Kasım 2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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