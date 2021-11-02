Resmi Gazete'de bugün (2 Kasım 2021)
2 Kasım 2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Ritim Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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