Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2021)

Elektrikli motorlu araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Sadece elektrik motorlu olanlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları motor gücü 85 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 3’ten yüzde 10’a, 85 kW’yi geçen 120 kW’yi geçmeyenlerde yüzde 7’den yüzde 25’e, 120 kW’yi geçenlerde yüzde 15’den yüzde 60’a yükseltildi.

Cumhurbaşkanının 4760 sayılı ÖTV Kanunun 12’nci maddesi gereğince aldığı bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri uyum süresi 1 yıl ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğine uyum süresi 1 yıl ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idarelerinin uyum yükümlülükleri 31 Aralık 2020’den 31 Aralık 2021’e uzatıldı.

Diş fırçası ithalatına korunma önlemi 3 yıl uzatıldı

Diş fırçası ithalatı korunma önlemi 3 yıl uzatıldı. Korunma önlemi ek mali yükümlülük birinci yıl için adet başına 0,19, ikinci yıl için 0,17, üçüncü yıl için 0,15 ABD Doları olacak.

Cumhurbaşkanının Resmi Gazete’de yayımlanan diş fırçası ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karara göre, 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) ve “diğerleri” tanımlı diş fırçası ithalatına 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 1. dönemde adet başına 0,19, 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023 tarihleri arasındaki 2. dönemde 0,17, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 3. dönemde 0,15 ABD Doları ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, 3 Şubat 2018-2 Şubat 2019 tarihleri arasındaki 1. dönemde adet başına 0,23, 3 Şubat 2019-2 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 2. dönemde 0,22, 3 Şubat 2020-2 Şubat 2021 tarihleri arasındaki 3. dönemde 0,21 ABD Doları düzeyindeydi.

Sayıları 143’ü bulan ülke ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulanmasından muaf tutulması amacıyla ek tarife kontenjanı açıldı.

Ek tarife kontenjanı açılan ülkeler içinde Afganistan, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan-Nahçıvan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Kore, Küba, Libya, Lübnan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Peru, Rusya, Sırbistan, Somali, Şili, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Venezüela, Yemen de bulunuyor.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, 143 ülke ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6 milyon 289 bin 963 adet olarak belirlendi. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2 milyon 96 bin 654 adedi geçemeyecek.

Kararla ilgili Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine ilişkin tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla ilgili düzenleme yapıldı

İçişleri Bakanlığının Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bu araçlarda kullanımına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmelik, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile bu araçlarda kullanılacak ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini kapsıyor.

Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle organ, doku veya kan nakil, doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğalgaz acil müdahale, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli, korunan ve koruyan, hükümlü veya tutuklu nakil, üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlar konumunda bulunuyor.

Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçların geçiş üstünlüğü hakkı, kişiye yönelik güvenlik risk değerlendirmesinin değişmesi halinde ya da her hâlükârda 2 yılda bir aynı usulle gözden geçiriliyor.

Uyarı işaretleri

Işıklı uyarı işareti, araçların tepe bölgelerine sabitlenmek suretiyle veya aynı bölgeye derhal sökülüp takılabilecek şekilde olacak. Ancak, boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, organ, doku, kan nakil araçları, kolluk araçları, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ve Kanunun ekli (1) sayılı listesinde belirtilen makam sahiplerinin kullanımına verilen araçlar ile bu araçları koruyan araçlar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince geçiş üstünlüğü tanınan kişilerin kullanımında olan araçlarda ışıklı uyarı sistemleri aracın diğer bölgelerine de takılabilecek.

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan kolluk araçlarında ışıklı uyarı sistemi aracın tepe bölgesinde bulunacak.

Işıklı uyarı sistemi motosiklet cinsi araçlarda ise rahatça görülebilecek şekilde aracın uygun yerlerine takılarak kullanılacak.

Yönetmelikte geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda uyarı işaretleri, geçiş üstünlüğü hakkının kullanım esasları da yer aldı.

Buna göre, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı uyarı işaretleri ambulanslar, organ, doku veya kan nakil araçlarında, trafik ve genel kolluğa ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi, itfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar kırmızı, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında ve Adalet Bakanlığına ait hükümlü veya tutuklu sevk araçlarında mavi, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar ile doğal gaz acil müdahale araçlarında ise sarı olacak.

Araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olacak. Geçiş üstünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılacak. Sesli ve ışıklı uyarı işaretleri, zorunlu hallerde en az 150 metreden duyulabilecek ve görülebilecek şekilde kullanılacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne sahip araçların kullanabileceği ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve/veya kullananlar hakkında kanunun 26'ncı maddesine istinaden gerekli yasal işlemler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla ilgili 141’inci madde yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, 141’inci madde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ile bunların sürülmesi hakkında uygulanacak esas, usul ve kuralları gösteriyordu.

Yeminli mali müşavirlik sınavı 22-31 Mayıs’ta, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı 3-4 Nisan’da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2021/1.dönem için yeminli mali müşavirlik sınavının 22 -31 Mayıs 2021, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının ise 3-4 Nisan 2021’de yapılmasını kararlaştırdı.

TÜRMOB’un Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında yeminli mali müşavirlik sınavları Ankara’da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak.

Yeminli mali müşavirlikte, başvuru tarihleri ilk kez sınava katılacaklar için 1-15 Mart 2021, tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi ise 1 Mart-19 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Serbest muhasebeci mali müşavirlikte, başvuru tarihleri, ilk kez sınava katılacaklar için 1-15 Şubat 2021, tekrar sınava katılacaklar için ise 1 Şubat-2 Mart 2021 olarak saptandı.

GİB 337 sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, sözleşmeli personel kapsamında 337 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alınacak personelin 95’i İstanbul, 45’i Ankara, 20’si İzmir, 10’u Bursa, 167’si diğer illerde görev yapacak.

1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayan başvurular, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

Sözlü sınav 1-11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacak.

EPDK, 27 LPG depolama, LPG dağıtıcı lisansının süresini uzattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 27 LPG depolama ve LPG dağıtıcı lisansının süresini 2036 tarihine kadar uzattı.

EPDK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Aygaz A.Ş’nin LPG-DPO/644-262/00090, LPG-DPO/644-263/00091, LPG-DPO/644-264/00092, LPG-DPO/644-265/00093, LPG-DPO/644-266/00094 numaralı LPG depolama lisansı süreleri 3 Şubat 2036, aynı firmanın LPG-DPO/700-5/01203 numaralı LPG depolama lisansının süresi 23 Mart 2036, LPG-DPO/723-2/01820 numaralı LPG depolama lisansının süresi 13 Nisan 2036, LPG-DAĞ/644-287/00002 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 3 Şubat 2036’ya kadar uzatıldı. Şirketin LPG-DPO/783-9/0400 numaralı LPG depolama lisansının süresi ise 8 Haziran 2036’da dolacak.

İpragaz A.Ş’nin LPG-DPO/644-276/00104, LPG-DPO/644-284/00112, LPG-DPO/644-269/00097, LPG-DPO/644-271/00099, LPG-DPO/644-277/00105, LPG-DPO/644-285/00113, e LPG-DPO/644-279/00107, LPG-DPO/644-282/00110, LPG-DPO/644-286/00114, LPG-DPO/644-283/00111, LPG-DPO/644-280/00108, LPG-DPO/644-270/00098, LPG-DPO/644-268/00096 numaralı LPG depolama lisanslarının süreleri ile LPG-DAĞ/644-288/00001 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 3 Şubat 2036 tarihine kadar uzatıldı.

BP Petrolleri A.Ş’nin LPG-DAĞ/683- 111/00986 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 9 Mart 2036’ya kadar olacak.

Butangaz A.Ş’nin LPG-DPO/644- 267/00095 numaralı LPG depolama lisansının süresi 3 Şubat 2036 tarihine kadar uzatıldı.

Asgaz Anadolu Sınaigazlar A.Ş’nin LPG-DPO/691-6/01016 numaralı LPG depolama lisansının süresi 16 Mart 2036’da dolacak.

Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş’nin LPG- DAĞ/708-195/01407 numaralı LPG dağıtıcı lisansının süresi 30 Mart 2036 olarak belirlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 40 hemşire alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Üniversite Hastanesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel kapsamında KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 40 hemşire alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, müracaatlar, 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak.

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden sonra 7 işgünü içinde web sitesinde duyurulacak.