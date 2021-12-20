Resmi Gazete'de bugün (20 Aralık 2021)
20 Aralık 2021 tarihli ve 31695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kafkas Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Nevşehir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2021 Tarihli ve 2018/25663 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2021 Tarihli ve 2018/38147 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri