Resmi Gazete'de bugün (20 Eylül 2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2022 Tarihli ve 11184, 11185 Sayılı Kararları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11217, 11218, 11219, 11221, 11222, 11223, 11224 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/54, K: 2022/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/41725 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2021/38039 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri