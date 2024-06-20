Resmî Gazete'de bugün (20 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 20 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
Haber Merkezi
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Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
–Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlan Bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri