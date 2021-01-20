Resmi Gazete'de bugün (20 Ocak 2021)

Oda ve borsa üyelerine verilecek para cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenleme yapıldı

İmalatta, mal ve hizmet arzında mevzuata aykırılık durumlarında verilen para cezalarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek fiil ve hallerde bulunan bir üye hakkında, aynı fiil ve hallerden dolayı çalışma alanı aynı başka bir oda veya borsa tarafından disiplin soruşturması başlatılmış ya da ceza mahkemesinde dava açılmış bulunması, disiplin soruşturması açılarak cezası verilmesini engellemeyecek.

Çalışma alanı aynı birden fazla oda ve/veya borsaya üye olanlar hakkında, "imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymamak, ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanmak, hileli, karışık veya standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal etmek ve satmak" dolayısıyla verilecek para cezası ticaret ve sanayi odası tarafından uygulanacak. Ticaret odası ile sanayi odasının ayrı olduğu yerlerde, imalata ilişkin fiil ve haller için sanayi odası, diğer fiil ve haller için ticaret odası tarafından ceza işlemi yapılacak.

Sanayi odasına üye olmayanların imalata ilişkin fiil ve halleri için para cezası işlemlerini üyesi olunan ticaret odası gerçekleştirecek.

TOBB'a bağlı borsalardaki işlemler dijitalleşiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı borsaların bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere ilişkin belgelerin talep edilmesi uygulaması sona eriyor.

TOBB tarafından hazırlanan Borsa Muamelat Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birliğe bağlı borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden istenen belgelerden, borsa bünyesinde bulunanlar ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmeyecek.

Borsa hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel olarak tutulacak. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu biçimde elektronik ortamda da gerçekleştirilmesi sağlanacak.

TOBB tarafından hazırlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda ise yıllık aidat tahakkuk işlemleri şubat ayı sonuna kadar yapılacak.

"Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının 20 katını geçemez." ibaresindeki sınır, "uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının 10 katını" şeklinde düzenlendi.

Öte yandan, Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere, kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.