Resmi Gazete'de bugün (20 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları)
20 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler açıklandı. Peki, bugünkü Resmi Gazete’de hangi başlıklar yer aldı? Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ocak 2025 tarihli ve 32788 Sayılı Resmi Gazete’nin detayları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
• Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
• Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı
• Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
• T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri