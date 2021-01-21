Resmi Gazete'de bugün (21 Ocak 2021)

Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi

Demir çelikten halat ve kablo ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir çelikten halat ve kablo (GTİB'de enine kesitinin en geniş yeri 3 milimetreyi geçen fakat 12 milimetreyi geçmeyenler, 12 milimetreyi geçen fakat 24 milimetreyi geçmeyenler, 24 milimetreyi geçen fakat 48 milimetreyi geçmeyenler, 48 milimetreyi geçenler ve diğerleri olarak tanımlananlar) ithalatında birim gümrük kıymeti ton başına 3 bin dolar olarak belirlendi.

Enine kesitinin en geniş yeri 3 milimetreyi geçen fakat 12 milimetreyi geçmeyenler içinde yer alan diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan, halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 Kn; halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn; halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn; halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn; halat yapısı 7x7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn; halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7x19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar uygulamadan muaf tutuldu.

Belediye paylarından yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların yürürlüğe konulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların 7256 sayılı kanunla yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar da borçların sınıflandırılmasıyla ilgili maddeye bent olarak eklendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı kuruluşların vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylarından borçlarına karşılık yapılacak kesinti oranları yeniden belirlendi.

Buna göre, borç sınıflandırmasını belirleyen 4. maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki, uzlaşma sağlanmış borçlar ile alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan dışındaki borçların toplamı için genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fırkasına yüzde 40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 10 oranında, yüzde 25 kesinti yapılan kuruluşlar için de ilave yüzde 25 oranında kesinti yapılacak.

İlave kesintilerin borç sınıflandırmasını belirleyen 4. maddenin (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamındaki, uzlaşma sağlanmış borçlar ile alacakları uzlaşma kapsamındaki özel hukuka tabi kuruluşlara olan dışındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, kuruluşların devlete, İller Bankası'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları ve Hazine alacağı niteliğindeki borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 85 olarak öngörülen kesinti, söz konusu taksitlerin eksik kalan kısmına mahsup edilecek. Bu hüküm, 4. maddenin diğer bentleri kapsamında sınıflandırılan borcu bulunan ancak devlete, İller Bankasına, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Hazine alacağı niteliğindeki borcu bulunmayan kuruluşlar için de geçerli olacak.

Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma (komando-asayiş), 925 lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam (dalış amiri) branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kılavuzunda belirtilmiştir

Gümüşhane, Tekirdağ, Kırklareli ve Denizli’de 8 mağara "tabiat varlığı" oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Tekirdağ, Kırklareli ve Denizli’deki 8 mağaranın "tabiat varlığı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Arılı köyünde bulunan Arılı Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy mahallesinde bulunan Ceneviz I ve Ceneviz III mağaraları "tabiat varlığı, B grubu mağara", Ceneviz II Mağarası "tabiat varlığı, A grubu mağara" olarak tescil edildi. Ceneviz I ile Ceneviz III mağaralarının bulunduğu alan mağara koruma alanı olarak belirlendi. Aynı ilçenin Bahçeköy mahallesindeki Saklısu Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaranın bulunduğu yerin mağara koruma alanı olmasına karar verildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyündeki Alişahin Pınarı Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak belirlendi, mağaranın bulunduğu alanın mağara koruma alanı olmasına karar verildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Kızılhisar mahallesinde bulunan Kızılhisar Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara", Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi'ndeki Aslanini Mağarası ise "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaraların bulunduğu alan mağara koruma alanı olarak saptandı.