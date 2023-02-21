Resmi Gazete'de bugün (21 Şubat 2023)
Resmi Gazete'de 21 Şubat 2023 Salı günü yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
YÖNETMELİKLER
–– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/1/2023 Tarihli ve E: 2022/160, K: 2023/5 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/10482 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri