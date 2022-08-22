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Resmi Gazete'de bugün (22 Ağustos 2022)

22 Ağustos 2022 tarihli ve 31931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Başkent Üniversitesi Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 ilde arazi toplulaştırması kararı

Resmi Gazete Haberleri

4 ilde arazi toplulaştırması kararı
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