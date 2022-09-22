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Resmi Gazete'de bugün (22 Eylül 2022)

22 Eylül 2022 tarihli ve 31961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2016/1635 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sürücü kursu yönetmeliğinde değişiklik

Resmi Gazete Haberleri

Sürücü kursu yönetmeliğinde değişiklik
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